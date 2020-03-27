Пекин, , 13:47 — REGNUM Спустя 60 дней карантина в Китае вновь открылись около 500 кинотеатров. Однако зрители всё ещё предпочитают не посещать их, сообщило издание Variety 26 марта.

В первые дни после открытия на сеанс в среднем приходит меньше одного человека. Сообщается, что из-за этого владельцы кинотеатров снова несут серьёзные убытки.

Напомним, все кинотеатры в Китае были закрыты на время пандемии коронавируса. Сейчас же, когда болезнь начала отступать, владельцы решили снова открыть их.