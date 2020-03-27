Омск, , 13:45 — REGNUM Заболевших новой коронавирусной инфекцией в Омской области нет. Об этом ИА REGNUM сообщили 27 марта в правительстве региона.

При этом в Омской области продолжается проведение комплекса противоэпидемических мероприятий.

В частности, выделены средства на приобретение новых аппаратов искусственной вентиляции лёгких. Дополнительно к закупке Омской области выделяют 20 аппаратов ИВЛ и аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКСМО).

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области в связи с угрозой распространения коронавируса ввели ряд ограничений.

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