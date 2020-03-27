Москва, , 13:45 — REGNUM До сих пор нет надёжных методов оценки общей численности заболевших COVID-19. Об этом 26 марта заявил заместитель руководителя ЦОДД, начальник ситуационного центра Александр Евсин на телеканале «Россия 24».

«Сейчас значительно завышается летальность инфекции, потому что всех людей на вирус не проверяют, и медики говорят, все данные говорят о том, что вирус протекает бессимптомно и в очень лёгкой форме. Люди просто не обращаются к врачу и проходят мимо статистики. Таким образом, рассматривая тяжело заболевших, кто точно попадает в госпитали, плюс круг общения их — он даёт более узкую выборку, чем общее число инфицированных», — заявил Евсин.

«Это завышает процент летальности. Мы видим, что в зависимости от различных подходов оценки в летальности очень различны. Например, в Германии — 0,61%. При этом в Италии — 10%. Также имеет влияние постановка диагноза», — подчеркнул он.