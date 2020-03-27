Москва, , 13:56 — REGNUM Тесты на коронавирус следует проводить только в случае тяжёлых симптомов. Об этом 27 марта заявил врач общей практики Алексей Яковлев в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Всем делать этот тест ни к чему, это опасно. Мы лечим не анализы, а заболевание. Отношение такое же как к гриппу — легкие формы лечите дома, никуда не идите, врачей не вызывайте, снижайте жар лекарствами, пейте много воды», — сказал медик.

По его словам, в большинстве случаев коронавирус приводит в не ярко выраженным симптомам гриппа. Тест же следует проводить только в случае, когда заболевание приобретает тяжёлую форму.

«У теста есть лимитированная сенситивность, то есть чувствительность и в 3−5 случаях из ста он ложноположительный. Пять человек ложноположительных из ста — это очень много», — сказал Яковлев.