Симферополь, , 13:46 — REGNUM В музеях, библиотеках, театрах, концертно-зрелищных и цирковых учреждениях, образовательных организациях в сфере культуры и искусств Крыма приостановили проведение всех мероприятий с очным присутствием граждан. Об этом 27 марта сообщили в пресс-службе министерства культуры РК.

«Учреждения, отнесенные к ведению министерства культуры, в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Крым, с 00.00 27.03.2020 г. временно закрыты для посещения гражданами», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Севастополя сообщили о том, что в городе подтверждено пять случаев коронавирусной инфекции. В Крыму количество заражённых коронавирусом увеличилось до 14 человек.

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