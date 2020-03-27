Симферополь, 27 марта 2020, 13:46 — REGNUM В музеях, библиотеках, театрах, концертно-зрелищных и цирковых учреждениях, образовательных организациях в сфере культуры и искусств Крыма приостановили проведение всех мероприятий с очным присутствием граждан. Об этом 27 марта сообщили в пресс-службе министерства культуры РК.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Севастополя сообщили о том, что в городе подтверждено пять случаев коронавирусной инфекции. В Крыму количество заражённых коронавирусом увеличилось до 14 человек.
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