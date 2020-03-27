Минск, , 13:39 — REGNUM Белоруссия не планирует отменять праздничные мероприятия в честь 75-леяти Победы в Великой Отечественной войне. Об этом 27 марта заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с работниками ОАО «Белгипс».

По его словам, в стране продолжается подготовка ко всем праздничным мероприятиям в честь дня Победы. Лукашенко также прокомментировал свою поездку на парад Победы 9 мая в Москву.

«Если уж из Белоруссии никто не приедет в Москву, то кто же тогда поедет», — заявил глава государства. Он добавил, что ситуация в России может поменяться и мероприятия могут отменить.

«Этот психоз их охватил, будут ли они проводить эти мероприятия? Мы пока ничего не отменяем», — сказал Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 27 марта число случаев заражения коронавирусом в Белоруссии выросло до 94 человек.