Уфа, , 13:57 — REGNUM Частные клиники Башкирии смогут проводить тесты на коронавирус. Данная информация была озвучена 27 марта на ежедневном брифинге в Минздраве республики.

Про словам заместителя главврача «Центра гигиены и эпидемиологии РБ» Марии Скотарёвой, с 30 марта в частных клиниках начнется соответствующее обучение персонала.

Мария Скотарёва отметила, что данное решение было принято для увеличения числа обследованных граждан. Для того, чтобы проводить тесты на коронавирус коммерческая клиника должна иметь соответствующее оборудование и квалифицированных сотрудников.

РанееИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии с подозрением на коронавирус в стационарах находятся 79 пациентов, в том числе 13 детей.

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