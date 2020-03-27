Нижний Новгород, , 13:37 — REGNUM Более 1300 жителей Нижегородской области стали участниками всероссийского движения «Волонтеры культуры» за год, — сообщает пресс-служба правительства региона.

За год в Нижегородской области были открыты 14 районных волонтерских центров, еще 8 появятся до конца 2020 года. Добровольцы работают по 5 направлениям: сотрудничество с учреждениями культуры, сохранение культурного наследия и восстановление памятников истории и культуры, реализация творческих и социокультурных проектов, организация волонтерских программ крупных культурных событий, организация туристических и культурных маршрутов. Они ежедневно становятся экскурсоводами, аниматорами, ведущими мероприятий.

Всего добровольцами совместно с сотрудниками учреждений культуры за 2019 год проведено более 2500 мероприятий и 30 проектов.