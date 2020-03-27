Рязань, , 13:41 — REGNUM Полиция установила личность мужчины, который не стал соблюдать режим самоизоляции после возвращения в Рязань из Италии. Он в социальной сети разместил видеоролик, на котором запечатлел свою прогулку по городу и посещение магазина, сообщили 27 марта в пресс-службе регионального УМВД.

31-летний житель Рязани вернулся из Италии 22 марта и встал на учёт в региональном управлении Роспотребнадзора. Санитарные врачи разъяснили ему смысл и принцип самоизоляции, длящуюся 14 дней. Но 25 марта мужчина в интернете выложил видео со своими передвижениями по Рязани, в том числе с посещениями магазинов.

Решается вопрос о привлечении рязанца к административной ответственности.