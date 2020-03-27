Москва, , 13:36 — REGNUM Ложные сведения о якобы введении в Москве комендантского часа удалены из сети микроблогов Twitter во исполнение требования Генеральной прокуратуры РФ. Об этом сообщили 27 марта в пресс-службе Роскомнадзора ТАСС.

Ранее Роскомнадзор предупредил администрацию американского сетевого ресурса о необходимости удалить противоправную информацию. В публикациях в Twitter утверждалось, что министр обороны России Сергей Шойгу отдал приказ о введении в Москве комендантского часа.

Как сообщало ИА REGNUM, Роскомнадзор пообещал ввести жёсткие меры, вплоть до блокировки и отзыва лицензии СМИ, за распространение ложных сведений об эпидемии коронавируса в России. Недостоверная информация может вызвать панику и спровоцировать общественное беспокойство, поясняли в ведомстве.

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