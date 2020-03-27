Вашингтон, , 13:35 — REGNUM Спустя всего несколько дней после релиза Half-Life: Alyx энтузиасты смогли запустить игру при помощи клавиатуры и мыши. Об этом 26 марта сообщила «Игромания».

Этого удалось достичь при помощи различных консольных команд. Сообщается также, что возможность играть в Alyx без VR была доступна только релизной версии игры (1.0), а в недавнем патче (1.1) её убрали.

Half-Life: Alyx — это экшен-игра для устройств виртуальной реальности от компании Valve. Она получила высокие оценки от геймеров и критиков.

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