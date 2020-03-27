Тегеран, , 13:38 — REGNUM Число заразившихся коронавирусом в Иране выросло до 32 322 человек, сообщил представитель министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур 27 марта в эфире телеканала IRINN.

Также министр сообщил о беспрецедентном количестве новых случаев заражения за одни сутки. Печальный рекорд составил 2926 случая. По данным Джаханпура, за сутки умерло 144 человека, а общее количество жертв коронавируса достигло 2378 человек.

Министр уточнил, что с 19 февраля, когда начали фиксировать заражения, выздороветь удалось 11 133 гражданам. Также он заявил, что в целом властям удается справляться с ситуацией распространения коронавируса. Джаханпур выразил надежду, что в течение следующей недели или десяти дней правительство сможет объявить о положительных результатах принятых мер борьбы с распространением коронавируса.

Напомним, ранее власти Ирана запретили междугородние поездки внутри страны, оставив исключение для транспортных перевозок и различных ведомств, обеспечивающих порядок в стране. Также в стране закрыты торговые центры и ограничены религиозные мероприятия.