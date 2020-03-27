Стокгольм, , 13:37 — REGNUM Из-за сложной ситуации в национальной системе здравоохранении Швеции, вызванной пандемией коронирусной инфекцией COVID-19, для шведских медиков были разработаны новые этические принципы при принятии сложных моральных решений для лечения пациентов. Новые меры были введены для обеспечения этической и правовой основы для установки приоритетов при работе с пациентами, зараженными COVID-19. Об этом 27 марта сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

Пациенты, которым будет отдаваться больший приоритет по сравнению с другими зараженными, это те, у кого наилучшие перспективы восстановления. Ларс Сандман, профессор в области медицины и этики при Университете Линчёпинга, руководил работой по разработке новых руководящих принципов для приоритетов в системе здравоохранении. В свою очередь, он дал соответствующие комментарии:

«На самом высоком приоритетном уровне находятся те пациенты, которые с большой вероятностью выживут. И если вам приходится выбирать между пациентами с одинаковой вероятностью выживания, вы должны выбирать тех пациентов, у которых самая большая ожидаемая продолжительность жизни», — заявил профессор.

Сообщается, что такие приоритеты останутся в системе здравоохранении Швеции даже при отсутствии пандемии, которая влияет на работу медиков. Но теперь становится ясно, что бремя, накладывающееся на медиков, может достигать такой степени, что врачи просто вынужденs соблюдать новые правила при работе с зараженными COVID-19, особенно в отделениях интенсивной терапии.