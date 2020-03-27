Москва, , 13:29 — REGNUM Собственно, именно Москва изначально была главной целью вводимых выходных из-за коронавируса как самая крупная агломерация, крупнейший транспортный узел и регион, в котором сосредоточено около 70% выявленных зараженных, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт компании «Крибрум» Владислав Исаев, комментируя возможное продление карантина по коронавирусу.

«Логично, что если за неделю не удастся добиться решительного перелома в росте числа инфицированных, карантин придётся продлить.

При этом московская экономика существенно легче перенесет такое продление, чем вся остальная страна.

Сосредоточенный в столице бизнес и организационно, и технически существенно лучше подготовлен к режиму удаленной работы, чем металлургические заводы, шахты, буровые и молочные фермы.

Да и инфраструктура заказа товаров через интернет и доставки их на дом тут развита существенно сильнее, чем в целом по стране», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Москвы в конце следующей недели, объявленной нерабочей, могут принять решение о продлении выходных.

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