Москва, 27 марта 2020, 13:29 — REGNUM Собственно, именно Москва изначально была главной целью вводимых выходных из-за коронавируса как самая крупная агломерация, крупнейший транспортный узел и регион, в котором сосредоточено около 70% выявленных зараженных, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт компании «Крибрум» Владислав Исаев, комментируя возможное продление карантина по коронавирусу.
Как сообщало ИА REGNUM, власти Москвы в конце следующей недели, объявленной нерабочей, могут принять решение о продлении выходных.
Читайте также: В Москве могут продлить выходные из-за коронавируса