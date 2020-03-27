Оттава, , 13:27 — REGNUM Канадская компания BioWare может работать над новой частью Mass Effect. Об этом 26 марта сообщила «Игромания».

Сейчас компания ищет разработчиков для создания продолжения «своей престижной франшизы». Работу над новой Mass Effect ранее также подтвердил главный редактор Kotaku Джейсон Шрайер.

Напомним, Mass Effect — это серия ролевых игр о приключениях капитана Шепарда — элитного солдата, который пытается противостоять расе могущественных пришельцев. Последняя часть франшизы с подзаголовком Andromeda вышла в 2017 году и получила низкие оценки от геймеров и критиков.

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