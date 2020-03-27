Краснодар, , 13:26 — REGNUM Телефоны горячей линии заработали в министерстве курортов Краснодарского края, сообщили в пресс-службе администрации региона. Оперативную информацию о ситуации на курортах края предлагается получить по телефону 8 — 800 — 200 — 60 — 90.

«Действует оперативный штаб, который в режиме реального времени получает информацию о состоянии курортной сферы. Задача штаба — с одной стороны не допустить распространения коронавруса на территории региона, с другой стороны — обеспечить экстренные меры поддержки предприятий отрасли», — пояснили в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

Также в минкурортах разъяснили, как быть постояльцам гостиниц и санаториев, уже находящимся в местах размещения.

«Все, кто в настоящее время уже пользуется гостиничными услугами, имеет право и дальше жить в предоставленном номере. При этом отель обязан обеспечить неукоснительное соблюдение санитарно-эпидемиологических требований», — уточнили в министерстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 28 марта в гостиницах, пансионатах и санаториях края запрещено бронирование номеров и заселение новых постояльцев.

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