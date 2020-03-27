Москва, , 13:22 — REGNUM Оклад работников в выходную неделю будет оплачен, как в рабочие дни. Об этом сегодня, 27 марта, заявил руководитель Федеральной службы по труду и занятости населения РФ Михаил Иванков.

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По его словам, те, кто работает сдельно, получат компенсации.

«Работникам, оплачиваемым сдельно, за указанные нерабочие дни выплачивается соответствующее вознаграждение, определяемое локальным нормативным актом работодателя. Суммы расходов на эти цели относятся к расходам на оплату труда в полном размере», — пояснили в Роструде.

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Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта в обращении к гражданам президент РФ Владимир Путин объявил, что следующая неделя в стране (с 30 марта по 5 апреля) будет нерабочей с сохранением заработной платы. Глава государства пояснил, что длинные выходные позволят снизить распространение нового типа коронавируса в России.

Ранее Минтруд РФ подготовил для работников и работодателей рекомендации в связи с нерабочей неделей. В ведомстве заявили, что принятая государством мера не является основанием для снижения заработной платы работникам. Находящимся в отпуске работникам нерабочие дни в счёт отпуска включаться не должны.

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