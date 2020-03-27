Красноярск, , 13:21 — REGNUM Эпидемия коронавируса не пройдёт мимо России и сибирских регионов — она придёт чуть позже. Об этом заявил в своём обращении к сотрудникам главный врач Красноярской краевой клинической больницы Егор Корчагин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Что самое удручающее, что переболеют, как минимум, две трети всего населения, в том числе и две трети населения Красноярского края», — отметил он, добавив, что это касается и сотрудников медицинского учреждения.

Главврач напомнил, что надёжных методов лечения и профилактики до сих пор нет. Хорошая новость, по его мнению, в том, что скорость распространения болезни можно замедлить, если всё общество будет соблюдать ограничительные меры. В частности, это касается рекомендаций не посещать места массового скопления людей, не контактировать со своими пожилыми родными как минимум месяц.

Чем меньше будет контактов между людьми, тем спокойнее начнётся эпидемия и тем меньше медицинских ресурсов потребуется для оказания помощи людям, подчеркнул Егор Корчагин. Нехватка же ресурсов может привести к переводу больных в средней и лёгкой форме к лечению на дому, тогда как в больницах останутся только тяжелобольные.

Напомним, подобная ситуация уже произошла в Италии, где смертность в настоящее время по официальным данным достигает 10%. Как сообщало ИА REGNUM, дефицит врачей и коек заставил врачей выбирать, кого из пациентов спасать в первую очередь.

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