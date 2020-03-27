Красноярск, , 13:20 — REGNUM В лечебных учреждениях Красноярского края временно приостанавливается проведение профилактических осмотров и диспансеризации. Об этом ИА REGNUM сообщили 27 марта в краевом минздраве.

Такие меры принимаются в связи с угрозой распространения коронавируса.

Также приостанавливается плановый приём и запись на консультации не экстренных пациентов.

Деятельность санаторно-курортных организаций приостанавливается с 28 марта по 1 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 27 марта в Красноярском крае было подтверждено восемь случаев коронавируса.

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