Владикавказ, , 13:18 — REGNUM В Северной Осетии решено не взимать плату за детский сад с родителей, которые оставят детей дома на время карантина.

«Мы приняли консолидированное решение с муниципальными властями на этот период освободить от платы родителей, которые воспользовались выбором оставить детей на домашнем режиме», — цитирует министра образования и науки республики Людмилу Башарину Gradus Pro.

При этом она напомнила, что детские сады не закрываются для приема детей тех родителей, которым не с кем их оставить дома на время работы.

Напомним, в Северо-Кавказском федеральном округе на карантин закрыты детские сады лишь в Ингушетии и Чечне. В остальных субъектах СКФО введено свободное посещение детских дошкольных учреждений.

Читайте также: В Северной Осетии призвали родителей не водить детей в детские сады