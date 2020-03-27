Пермь, , 13:16 — REGNUM В Прикамье в условиях карантина по коронавирусу и переходом граждан на удаленный формат увеличилась интернет-нагрузка. В нерабочую неделю (с 30 марта по 5 апреля) прогнозируют еще больший рост, поскольку население будет вынуждено оставаться дома.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации, все операторы связи приведены в состояние повышенной готовности в связи с увеличением интернет-трафика и нагрузки на сеть и готовы к нагрузке.

«Операторы готовы к нагрузке и, как минимум, к двукратному повышению трафика сети интернет», — отметил министр информационного развития и связи региона Игорь Никитин.

Практически все операторы отметили, что в марте увеличился трафик интернет-магазинов, онлайн-кинотеатров и других видеосервисов.

Напомним, президент России объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей в качестве одной из мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.