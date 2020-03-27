Самара, , 13:19 — REGNUM Сотрудников коммерческой фирмы подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму более 9,5 миллионов рублей в Самаре. Об этом 27 марта сообщает пресс-службы следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

По версии следствия, в 2015 — 2017 годах сотрудники ООО «Новые Технологии» внесли в налоговые декларации заведомо ложную информацию, тем самым умышленно снизили налогооблагаемую базу по налогам на прибыль и НДС.

Таким образом, считают следователи, они уклонились от уплаты налогов на сумму свыше 9,5 миллионов рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам уклонения от налогов.

Расследование уголовного дела продолжается.

Читайте ранее в этом сюжете: В Зауралье руководство леспромхоза обвинили в утайке 36 млн рублей налогов