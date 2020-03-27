Казань, , 13:21 — REGNUM В Татарии зарегистрирован новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова.

Пассажир прибыл в Россию из Испании, затем из Москвы в Казань. Сейчас он находится под наблюдением врачей. Состояние ближе к удовлетворительному, повышенной температуры нет.

Общее число заразившихся коронавирусом в Татарии достигло 11 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пациентка, которая в настоящее время проходит лечение от коронавируса в Казани, Умида Мамазакирова написала в социальных сетях, что общается с медсестрами через окно. Также девушка сообщила, что капсула, куда она помещена, не проветривается.

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