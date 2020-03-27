Москва, , 13:12 — REGNUM На Московских центральных диаметрах (МЦД) усилены меры санитарной обработки в связи с профилактикой распространения вируса COVID-19. Об этом 27 марта сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы.

«Работников локомотивных бригад нельзя перевести на удаленную работу. Поэтому приняты все необходимые меры для их защиты от коронавирусной инфекции. В том числе трижды в день в кабинах поездов специальными антибактериальными средствами обрабатываются все поверхности, с которыми контактируют машинисты и их помощники. Эти средства не содержат хлора и без запаха», — рассказали в пресс-службе.

В поездах работают системы обеззараживания воздуха. Кроме того, несколько раз в день на станциях и в вагонах проводится дезинфекция.

Что касается работников МЦД, то все контроллеры и кассиры оснащены индивидуальными средствами защиты и антисептиками для рук.