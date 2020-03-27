Краснодар, , 13:11 — REGNUM Бронирование и заселение в гостиницы и санатории на территории Краснодарского края приостанавливается с 28 марта, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации края. Соответствующее постановление 26 марта подписал губернатор Вениамин Кондратьев.

Запрет вводится на период с 28 марта по 5 апреля, объявленный в России выходными. На этот же период в крае вводятся дополнительные жёсткие ограничительные меры. В частности, ограничиваются авиационные и железнодорожные перевозки, а также автотранспортные пассажирские перевозки, прежде всего, сообщением Сочи и Краснодара.

Также в регионе, как и по всей стране, приостановят работу рестораны, кафе, бары, столовые, закусочные, буфеты и другие места общепита — они смогут работать лишь на доставку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на территории Краснодарского края лечение от COVID-19 проходят восемь человек.