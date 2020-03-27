Грозный, , 13:08 — REGNUM В Чечне во время объявленной в России нерабочей недели не ждут туристов. Глава республики Рамзан Кадыров обратился к ним с просьбой отложить поездку в регион в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

«Мы всегда просили посетить нашу республику, а сейчас обращаемся с просьбой чуть перенести визит», — приводит слова чеченского лидера ИА «Грозный-информ».

По словам Кадырова, в настоящее время в республике «практически все закрыто», в том числе и курорты Чечни. Он также привел в пример случай с туристами из Германии, которые, приехав на всесезонный курорт «Ведучи» и узнав, что там все закрыто на время из-за дополнительных мер борьбы с коронавирусом, были вынуждены развернуться и поехать на родину.

Напомним, по данным главы минздрава региона, на 27 марта в Чечне выявлено 10 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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