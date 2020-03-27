Архангельск, , 13:07 — REGNUM Еще один житель Архангельской области сдал положительный тест на коронавирус SARS-CoV-2. Если результат подтвердит федеральная лаборатория, то число заболевших новым коронавирусом в регионе увеличится до четырех.

Как сообщили ИА REGNUM в оперативном штабе по коронавирусу, предварительно положительный результат теста на коронавирус получен у 21-летней жительницы Котласа. Сейчас она находится в инфекционном отделении местной больницы.

Всего в Архангельской области под наблюдением находятся 617 человек, 186 — обследованы и здоровы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельске под обсерватор для приема больных с коронавирусом перепрофилировали военный госпиталь. Пациентов госпиталя в срочном порядке вылечили и выписали.