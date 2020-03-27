Курск, , 13:07 — REGNUM Житель Курской области, который контактировал с заболевшим коронавирусом, выписан из инфекционной больницы им. Н. А. Семашко. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба областной администрации.

Все исследования, которые курянину провели на коронавирусную инфекцию, показали отрицательный результат. Таким образом, в Курской области не зарегистрировано ни одного случая коронавируса.

Под медицинским наблюдением находится 311 человек, которые прибыли из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу и проходят изоляцию. Медицинское наблюдение снято с 119 человек.

В областной инфекционной больнице им. Н.А. Семашко на обсервации находятся два человека с подозрением на контакт с больным новой инфекцией, а также 18 человек с ОРВИ, которые приехали из-за границы. Тесты всех пациентов на коронавирус показали отрицательные результаты.

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