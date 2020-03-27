Ставрополь, , 13:09 — REGNUM Свыше 1,5 тыс. жителей Ставропольского края находятся на режиме самоизоляции в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, сообщили ИА REGNUM 27 марта в пресс-службе минздрава региона. Накануне днем в ведомстве называли цифру 1,2 тыс. человек.

«По данным на утро 27 марта в Ставропольском крае на самоизоляции в домашних условиях находятся 1570 человек, 73 — на карантине в инфекционных стационарах», — сказано в сообщении.

Напомним, в настоящее время в Ставропольском крае на лечении с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции нового типа находятся пять человек. Среди них побывавшая в Испании бывший главный внештатный инфекционист краевого минздрава, три человека, контактировавшие с ней после ее возвращения из-за границы, а также девушка, прилетевшая из Франции.

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