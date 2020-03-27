Нур-Султан, , 13:04 — REGNUM Чартерный рейс эвакуировал из Киева в Алма-Ату 76 граждан Казахстана, сообщили 27 марта в официальном Телеграм-канале министерства иностранных дел республики.

В МИД отметили, что организация подобного рейса является сложной задачей в условиях пандемии коронавируса. В частности, список граждан формировался в «ручном режиме» посольством Казахстана на Украине. Внешнеполитическое ведомство поблагодарило дипломатических работников за добросовестный турд.

Напомним, 23 марта в международный аэропорт Караганды приземлился авиарейс из Варшавы, который доставил домой 207 граждан Казахстана. На борту в основном находились студенты, которые обучаются за рубежом.