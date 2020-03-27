Санкт-Петербург, , 13:15 — REGNUM В Петербурге в рамках реконструкции северного участка движение по внутреннему кольцу КАД, между транспортными развязками с внутригородской платной автомагистралью Западный скоростной диаметр (ЗСД) и проспектом Энгельса, будет полностью закрыто на три месяца. Об этом в пятницу, 27 марта сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

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В связи с производством дорожно-строительных работ, в рамках реконструкции северного участка, на участке между транспортными развязками с ЗСД и проспектом Энгельса с 1 апреля до 1 июля 2020 года полностью перекроют движение по внутреннему кольцу КАД.

«Движение автомобильного транспорта будет осуществляться только по внешнему кольцу по одной полосе от развязки с ЗСД в направлении развязки с проспектом Энгельса и по двум полосам от развязки с проспектом Энгельса в направлении развязки с ЗСД», — уточняют в дорожно. управлении.

На время проведения работ на участке будут установлены временные дорожные знаки, ограничивающие скоростной режим, направляющие стрелки со световой индикацией, ограждающие элементы (водоналивные барьеры и дорожные конуса), смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Информация о вводимых ограничениях будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД», — уточнили в пресс-службе.

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