Москва, , 13:09 — REGNUM Студентам российских вузов стоит провести нерабочую неделю дома и исключить общие встречи. Об этом заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков 27 марта на заседании рабочей группы Минобрнауки по организации образовательной деятельности в условиях предупреждения распространения COVID-19.

Он призвал руководство вузов рассказать студентам, насколько важна самоизоляция, и самим подать пример учащимся. Самоизоляция критически необходима, подчеркнул Фальков.

Объявленная президентом РФ нерабочая неделя с 28 марта по 5 апреля распространяется и на студентов. Фальков подписал соответствующий приказ. Он заявил, что стипендия из-за этого уменьшена не будет.

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