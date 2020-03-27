Москва, , 12:57 — REGNUM Журналисты в России в период пандемии коронавируса обеспокоены нехваткой средств индивидуальной защиты, в частности медицинских масок. Тревогу забил Союз журналистов России, который обратился в Роспотребнадзор и другие уполномоченные органы с просьбой дать возможность представителям СМИ в приоритетном порядке получать индивидуальные средства защиты от коронавируса COVID-19. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте союза.

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«При этом мы должны ясно отдавать себе отчет, что в нынешней непростой ситуации время играет решающую роль», — отмечается в сообщении СЖР.

В союзе отметили, что журналисты новостных редакций телевидения, радио, газет и других информационных СМИ в силу производственной необходимости должны постоянно находиться на местах событий — в аэропортах, на вокзалах, в точках общепита и больницах — и контактировать с большим количеством людей, в том числе и с носителями заболевания.

«Если журналист не применяет индивидуальные средства защиты, он рискует не только своим здоровьем, но и в любой момент уже сам может стать источником опасности для других людей. К сожалению, как показывает практика, средств защиты, включая медицинские маски, для наших коллег, работающих на местах, катастрофически не хватает», — говорится в заявлении.

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Так, согласно заявлениям руководства Москвы, где складывается наиболее сложная эпидемиологическая ситуация по России, средства защиты должны выдаваться в первую очередь социальным работникам и таксистам. Союз журналистов готов взять на себя функцию оповещения представителей СМИ о порядке получения средств защиты для журналистов всех заинтересованных редакций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Федеральной антимонопольной службе заявили, что на сегодня в некоторых регионах России наблюдается дефицит медицинских масок, однако заверили, что ситуация должна разрешиться уже в ближайшее время.