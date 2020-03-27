Москва, , 13:06 — REGNUM Выплаты находящимся на карантине московским пенсионерам будут начисляться автоматически. Об этом 27 марта сообщается на портале мэра Москвы.

Деньги будут зачисляться на тот же счёт, что и пенсии. При этом департамент труда и социальной защиты населения Москвы призвал пенсионеров быть острожными и не предоставлять данные банковских реквизитов.

«Если звонят неизвестные люди, представляются сотрудниками ведомства или банка и просят назвать номер счета для перечисления денег, то нужно быть осторожными — это мошенники», — сказано в сообщении.

Если гражданин не получил выплаты, значит отдел соцзащиты не имеет данных о реквизитах его счета. Таким пенсионерам положена выплата в индивидуальном порядке. Для этого нужно обратиться в кол-центр, позвонив по телефону: +7 (495) 870-45-09 , и оставить свои контактные данные.

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