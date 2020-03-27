Грозный, , 12:37 — REGNUM Аэропорт Чечни предпринял дополнительные меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции на территории республики. С сегодняшнего дня, 27 марта, разрешено впускать в регион только граждан, имеющих прописку в Чечне или временную регистрацию.

Кроме того, до одного ограничено количество рейсов, выполняемых в Грозный. Эти меры были приняты по решению регионального оперативного штаба по согласованию с Росавиацией.

«На период сохранения угрозы распространения коронавирусной инфекции будет сохранен только один рейс (туда — обратно) Грозный — Москва — Грозный, который будет выполняться компанией «Аэрофлот», — цитирует пресс-службу аэропорта ИА «Грозный-информ».

В компании «ВайнахАвиа» обратились к гражданам, не имеющим прописки в Чечне, с просьбой не приобретать билеты на рейс «Москва-Грозный». Тем, у кого на руках уже имеются билеты, посоветовали сдать их в установленном порядке.