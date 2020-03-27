Кампала, , 12:37 — REGNUM Президент Уганды Йовери Мусевени объявил о 14-дневном запрете на работу общественного транспорта в рамках мер по сдерживанию распространения коронавируса. Об этом передает ВВС Swahili.

В своем телевизионном обращении Мусевени сказал, что запрет касается также и вездесущих мото-такси, известных как «boda-boda».

Частным автомобилям разрешается перевозить только трех пассажиров, включая водителя, добавил он.

По сообщениям медиков, в Уганде зарегистрировано 14 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, включая восьмимесячную девочку.

Поскольку некоторые граждане Уганды, которые не выезжали за пределы страны, заразились коронавирусом, власти намерены ограничить передвижение внутри городов и между регионами.

На рынках, которые зачастую многолюдные, будет разрешено продавать только продукты питания.

На прошлой неделе Мусевени объявил о закрытии всех школ, баров, кинотеатров и запретил общественные собрания сроком на 32 дня.

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