Кампала, 27 марта 2020, 12:37 — REGNUM Президент Уганды Йовери Мусевени объявил о 14-дневном запрете на работу общественного транспорта в рамках мер по сдерживанию распространения коронавируса. Об этом передает ВВС Swahili.
В своем телевизионном обращении Мусевени сказал, что запрет касается также и вездесущих мото-такси, известных как «boda-boda».
Частным автомобилям разрешается перевозить только трех пассажиров, включая водителя, добавил он.
По сообщениям медиков, в Уганде зарегистрировано 14 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, включая восьмимесячную девочку.
Поскольку некоторые граждане Уганды, которые не выезжали за пределы страны, заразились коронавирусом, власти намерены ограничить передвижение внутри городов и между регионами.
На рынках, которые зачастую многолюдные, будет разрешено продавать только продукты питания.
На прошлой неделе Мусевени объявил о закрытии всех школ, баров, кинотеатров и запретил общественные собрания сроком на 32 дня.
Читайте ранее в этом сюжете: В Уганде заражение коронавирусом выявили у младенца