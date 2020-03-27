Ростов-на-Дону, , 12:32 — REGNUM В Ростовской области в зону риска по коронавирусу входят более 700 тыс. человек. Это люди пожилого возраста. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев.

«Муниципалитеты должны в полном объёме иметь информацию, где проживают люди старше 65 лет, которые нуждаются в помощи. Всего в области старше 65 лет — более 700 тыс. человек. Задача — помочь каждому, кто нуждается в поддержке», — подчеркнул глава региона.

ИА REGNUM ранее сообщало, что по состоянию на 27 марта в Ростовской области подтверждено два случая заболевания COVID-19. Коронавирус подтверждён у ростовчанки, вернувшейся из Таиланда, и жителя региона, прибывшего из Франции.

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