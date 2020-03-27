Джакарта, , 12:28 — REGNUM Правительство Индонезии заявило, что число пациентов с положительным результатом на коронавирус в стране увеличилось до 1046 человек, сообщает информационный портал Detik.

На основании данных, собранных в течение 24 часов, в Индонезии выявили 153 новых случаев заболевания.

«Это показывает, что в нашем сообществе передается эта болезнь», — пояснил официальный представитель правительства по вопросу борьбы с коронавирусом Ахмад Юрианто.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Индонезии было выявлено 893 случая заражения коронавирусом.

Читайте также: В Индонезии почти 900 человек заражены коронавирусом