Москва, , 12:25 — REGNUM Активность распространения коронавируса в России снизится в конце апреля — начале мая 2020 года. Об этом 27 марта заявил главный внештатный эпидемиолог министерства здравоохранения Минздрава России Николай Брико.

По его словам, даже после спада заболеваемости вирус не исчезнет полностью, так как он получил широкое распространение.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 27 марта в России выявлено 1036 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки заразились 196 человек, трое скончались.