Рига, , 12:24 — REGNUM За прошедшие сутки число заразившихся коронавирусом в Латвии увеличилось на 36 человек, а всего количество больных COVID-19 в стране достигло 280. Об этом пишет портал LSM со ссылкой на данные Центра по контролю и профилактике инфекционных заболеваний (SPKC).

По данным SPKC, в течение 24 часов медики провели 1089 тестов, общее количество обследованных составило 11 702. На стационарном лечении сейчас находится 21 пациент. Пока у всех заболевших COVID-19 в Латвии болезнь протекает в лёгкой форме, известно об одном выздоровевшем.

Первый заразившийся коронавирусом в стране был выявлен 2 марта.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 14 апреля в Латвии был введен режим чрезвычайной ситуации.