Сеул, , 12:26 — REGNUM 26 марта из китайского Чунцина в Южную Корею доставлены средства защиты. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей администрации города Тэгу.

По их словам, местные китайские власти отправили в южнокорейский Тэгу 30 тыс. респираторов KF94 и медицинских масок.

Известно, что 20 марта в Южную Корею прибыло 25 тыс. масок из китайского Уханя. Также средства защиты, включая маски и защитные костюмы, общей стоимостью 66 млн вон (~$55 тыс.) поступили от имени представителей Ассоциации южнокорейцев и предприятий в Сингапуре.

Как отметили в администрации, по состоянию на 23 марта из-за рубежа в общей сложности поступило 672 тыс. масок.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее выявили 91 новый случай заражения коронавирусом. Общее число заражённых увеличилось до 9 332 человек.