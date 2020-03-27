Красногорск, , 12:23 — REGNUM Жители района Новая Трехгорка города Одинцово дали старт общенациональному музыкальному флешмобу «Запоем». Участие в акции принял и известный певец Денис Майданов, который исполнил свою песню вместе гражданами.

Цель народного флешмоба — обменяться позитивными эмоциями, сплотиться в дни борьбы с эпидемией. Россияне в первую очередь решили выразить свою поддержку врачам, которые работают в несколько смен и борются с коронавирусом. Люди вышли на балконы и вместе аплодировали в течение пяти минут. Они сняли это на смартфоны и выложили в сеть с хештегами #спасибоврачам и #мывместе.

«На самом деле эта идея пришла мне не просто так, я вижу, что сейчас происходит в мире. С момента прохождения фестиваля граффити в прошлом году мы все подружились, создали WhatsApp-чаты, где вместе общаемся, обсуждаем жизнь нашего микрорайона, парковки, дороги и разные ситуации, и когда видишь, что происходит в мире, показалось очень логичным с одной стороны поблагодарить врачей аплодисментами, они так много для нас делают, а также сейчас в соцсетях набирает оборот флешмоб #спасибоврачам, который запустил Общероссийский народный фронт. Знаю, что граффити-фестиваль будет проходить и в других регионах. Передаем эстафету нашего флешмоба в Татарстан», — сказала жительница Трехгорки Ирина Грабарчук.

«Для меня Одинцово и непосредственно Трехгорка очень родной район, — отметил автор-исполнитель песен, заслуженный артист РФ Денис Майданов, — В прошлом году здесь прошел фестиваль граффити. Мы подружились с местными жителями, начали общаться и не один раз пели песни и на День Флага РФ со школьниками, и в День народного единства, и, конечно, когда Марина написала сообщение и предложила поучаствовать во флешмобе, я не мог отнестись к этому никак иначе как прийти и поддержать инициативу жителей. Они за это время стали самоорганизующимся сплоченным коллективом, я чувствую себя частью его, поэтому решил прийти, поучаствовать и помочь всем спеть. В нашей стране и во всем мире сейчас непростая ситуация, а по жизни с песней будет проще преодолеть все сложности».

В свою очередь член Общественной палаты городского округаОдинцовоМарина Лукиных рассказала, что не первый день знакома с известным певцом: «Я решила сделать сюрприз — попросить его и спеть вместе с жителями песни Дениса, которые мы очень хорошо знаем и любим. Мы всей этой акцией хотим показать, что мы вместе, мы едины, мы со всем справимся. А что, только в Европе петь с балконов могут?»