Симферополь, , 12:22 — REGNUM Власти Крыма разыскивают пассажиров автобусов, ехавших 16 марта из Краснодара в республику, для обследования на коронавирус. Об этом в ходе доклада о мерах по предотвращению распространения новой инфекции 27 марта сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

«Просьба всем, кто 16 марта следовал автобусом с автовокзала Краснодара в Симферополь на микроавтобусе Mercedes, время убытия ориентировочно 10:00, а также лицам, которые выехали 16 марта в 12:00 на автомобиле Mercedes Sprinter, сообщить о себе по телефонам горячей линии и соблюдать режим самоизоляции», — заявила Пеньковская.

Как сообщало ИА REGNUM, в Севастополе ищут людей, которые контактировали с заболевшими коронавирусной инфекцией горожанами, в частности с 17 марта в отеле Аквамарин.

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