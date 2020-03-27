Симферополь, 27 марта 2020, 12:22 — REGNUM Власти Крыма разыскивают пассажиров автобусов, ехавших 16 марта из Краснодара в республику, для обследования на коронавирус. Об этом в ходе доклада о мерах по предотвращению распространения новой инфекции 27 марта сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.
Как сообщало ИА REGNUM, в Севастополе ищут людей, которые контактировали с заболевшими коронавирусной инфекцией горожанами, в частности с 17 марта в отеле Аквамарин.
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