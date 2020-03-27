Москва, , 12:17 — REGNUM Второй кассационный суд общей юрисдикции в Москве изменил Даниле Беглецу, обвиняемому в причинении насилия к представителю власти, с колонии общего режима на колонию-поселение, сообщает глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

«Кассационный суд сегодня изменил приговор Беглецу в части вида исправительного учреждения на колонию-поселение, оставив при этом в остальной части приговор без изменения», — сообщил Чиков.

Также правозащитник добавил, что с учетом времени, проведенного в СИЗО, Беглецу осталось еще 14 месяцев.

Данила Беглец обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

По версии следствия, во время несогласованной акции 27 июля он потянул за руку сотрудника Росгвардии и помешал административному задержанию другого участника акции.

Подсудимый признал свою вину.