Подгорица, , 12:13 — REGNUM В марте 2020 года в Черногории зафиксирован рост числа обращений на национальную горячую линию для жертв домашнего насилия на 20%.

Как сообщила в эфире RTCG координатор организации в Никшиче Наташа Меджедович, только за последнюю неделю поступило 69 звонков.

«Эта ситуация с карантином ожидаемо негативно влияет на людей живущих в семьях, где к ним применяют насилие и усугубляет их положение, — сказала Меджедович. — Карантин помогает предотвратить пандемию, но для многих женщин и детей она пугающая».

Национальная линия SOS для жертв бытового насилия — 080 111 111, является постоянно доступной телефонной услугой, бесплатной и анонимной.

Жертвы насилия могут рассчитывать на бесплатную психологическую и реальную помощь.