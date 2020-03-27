Москва, , 12:21 — REGNUM России удалось выиграть время в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Об этом заявил 27 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По его словам, положительный эффект дали ограничения и самоизоляция.

Некоторый запас по времени позволяет российскому руководству принимать эффективные меры, например применять опыт других стран, отметил он. Так, врачи готовятся к возможному быстрому распространению инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в России ситуация с заболеваемостью COVID-19 фактически обстоит гораздо лучше, чем в других странах. Пока нет оснований рассуждать о режиме ЧС, добавил он.

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