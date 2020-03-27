Москва, , 12:18 — REGNUM Информация о выдаче специальных пропусков для экстренных служб Москвы является ложной. Об этом сообщается в телеграм-канале оперативного штаба по профилактике коронавируса.

«Перемещение по городу, в том числе на общественном транспорте, осуществляется без ограничений», — сказано в сообщении.

Ранее оперативный штаб опубликовал динамику распространения коронавируса в России. За минувшие сутки на территории страны было выявлено 196 новых случаев заражения.

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