Москва, 27 марта 2020, 12:18 — REGNUM Информация о выдаче специальных пропусков для экстренных служб Москвы является ложной. Об этом сообщается в телеграм-канале оперативного штаба по профилактике коронавируса.
«Перемещение по городу, в том числе на общественном транспорте, осуществляется без ограничений», — сказано в сообщении.
Ранее оперативный штаб опубликовал динамику распространения коронавируса в России. За минувшие сутки на территории страны было выявлено 196 новых случаев заражения.
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