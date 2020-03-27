Краснодар, , 12:11 — REGNUM На 50% будут сокращены объёмы пассажирских транспортных перевозок на территории Сочи Краснодарского края, сообщили 27 марта в пресс-службе администрации города.

С 28 марта количество подвижного состава на муниципальных маршрутах курорта будет сокращено вдвое, при этом последний рейс на маршрутах будет отправляться в 21:00, после чего общественный транспорт прекращает работу до утра.

«При необходимости мы переведём общественный транспорт на трёхразовое сообщение. Чтобы автобусы курсировали в утреннее, обеденное и вечернее время. Это вынужденная мера для пресечения распространения вируса», — подчеркнул вице-мэр Сочи Сергей Робилко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 марта губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об ограничении пассажирских перевозок — межмуниципальных автотранспортных, железнодорожных. Также планируется отменить авиасообщение между Краснодаром и Сочи.

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