Москва, , 12:11 — REGNUM Две частные лаборатории получили тест-системы для лабораторных исследований на коронавирус, сообщили 27 марта в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что исследования на COVID-19 проводят во всех регионах России на базе центров гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, а также в лабораториях медорганизаций.

В ведомстве добавили, что в России используется пять тест-систем, которые обладают высокой чувствительностью — они выделяют единичные копии вируса в реакции.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 27 марта в России зарегистрировано 1036 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки выявлено 196 случаев.

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