Севастополь, , 12:13 — REGNUM В Севастополе ищут людей, которые контактировали с заболевшими коронавирусной инфекцией горожанами. Об этом 27 марта сообщил замруководителя Роспотребнадзора в РК и Севастополе Роман Проскурнин.

«Мы призываем людей, отдыхавших в отеле Аквамарин с 17 марта сообщить о себе по телефону горячей линии. Собственнику отеля выдана рекомендация закрыть отель на карантин», — отметили специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Севастополя сообщили о том, что в городе подтверждено пять случаев новой коронавирусной инфекции. Таким образом количество заражённых на полуострове достигло уже 19 человек.

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